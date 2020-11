Grünes Licht für Verkauf der Villa Ermitage – Neuenhofer Gmeind will mit Millionen-Deal den Schuldenberg verringern

Martin Uebelhart wirkte nach der Gemeindeversammlung vom Montag erleichtert. Der Gemeindeammann hat ein wichtiges Etappenziel für die Schuldenreduktion von Neuenhof erreicht. Die 80 anwesenden der 3749 Stimmbürger hiessen den Grundsatzentscheid zum Verkauf der 1901 erbauten Villa Ermitage in der Webermühle gut.

Denn: Ein Investor kann nebst den beiden Parzellen der Gemeinde auch zwei benachbarte Parzellen von deren verkaufswilligen Eigentümern erwerben. Uebelhart verwies auf den anhaltenden Bauboom im Limmattal. Zudem müsste die Gemeinde die Villa, in der Jahrzehnte lang die Chefs der Spinnerei-Fabriken an der nahen Limmat wohnten, sanieren. In einem ersten Schritt wären dafür schon 500'000 Franken nötig.

Während der Diskussion äusserten sich Befürworter wie Gegner des Verkaufs. Gleich zu Beginn sagte ein Gegner des Verkaufs: