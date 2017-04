An einem Sommerabend direkt am Limmatufer ein Bier trinken: In Baden ist dies aktuell nur im «Triebguet» unterhalb der Hochbrücke möglich. Pläne für eine zweite Flussbeiz liegen seit zwei Jahren in der Schublade von Fabienne Tanoa, sie plant mit ihrem Mann Jay beim Tränenbrünneli-Platz einen Gastronomiebetrieb. Doch die Beiz ist äusserst umstritten: Eine regelrechte Einsprache-Flut – 45 Anwohner wehrten sich – ging gegen das Baugesuch ein.

Der Stadtrat gab zwar unter strengen Auflagen und nur für einen temporären Test-Betrieb von zwei Sommersaisons sein Einverständnis; doch einige Einsprecher fochten diesen Entscheid vor dem Regierungsrat an. Dieser befasste sich Anfang April mit der Sommerbeiz – er hat die Einsprachen gegen den Gastrobetrieb in den wesentlichen Punkten abgewiesen und somit grünes Licht für den Betrieb gegeben.

Erleichterung bei Tanoa

«Wir sind sehr erleichtert über den Entscheid», sagt Fabienne . «Für uns steht jetzt fest, dass wir die Beiz errichten können, die Frage ist nur noch wann. Wir hoffen, dass wir im Frühsommer 2018 loslegen können.» Die Frist für den Weiterzug des Regierungsratsentscheids läuft allerdings noch bis Mitte Mai – die Korken knallen zu lassen, wäre also zu früh. Dennoch ist Tanoa zuversichtlich: «Nachdem nun bereits Stadtrat und Regierungsrat die Baubewilligung erteilt haben, zweifeln wir nicht mehr daran, dass der Betrieb zustande kommt. Wir sind überzeugt, dass die Nachfrage gross ist und die Beiz ein Erfolg wird. Wir glauben zudem, einen Beitrag für die Allgemeinheit leisten zu können, denn die soziale Kontrolle am Promenadenufer wird durch unsere Präsenz erhöht.»