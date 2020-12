Grünes Licht für den Blechpolizisten: Ab Montag blitzt er alle Tempo- und Rotlichtsünder

Ab Montag, 7 Uhr, werden alle Autofahrer, die auf der Badener Gstühl-Kreuzung geblitzt werden. Der erste fixe Blitzer im Aargau hat nun die Freigabe für den Vollbetrieb vom Eidgenössischen Institut für Metrologie (METAS) erhalten, wie die Stadt Baden mitteilt. Dass der Blitzer nicht wie gewünscht funktionierte, war erst im Oktober publik geworden. Es wurden nun mehrere Anpassungen vorgenommen.

Zwei Probleme lagen vor: Das erste betraf jene Temposünder, welche schnell in Richtung Zürich/Bern über die Kreuzung fuhren. Das System der Geschwindigkeitsüberwachung an sich funktioniere, hatte Stadtpolizei-Chef Martin Brönnimann dieser Zeitung Anfang November erklärt. Aber die Geschwindigkeit der Temposünder konnte nicht "gerichtsverwert bar gemessen werden. Die Temposünder konnten also nicht gebüsst werden. Die Ursache war technischer Natur. «Die Verkehrsüberwachungsanlage auf der Gstühl-Kreuzung ist sehr komplex», sagte Brönnimann vor einigen Wochen dieser Zeitung. «Die Situation muss durch unseren Lieferanten und das Metas geklärt werden. Die Stadt Baden hat hier keinen Einfluss.»

Pfosten verdeckte Rotlicht-Überwachung

Das zweite Problem: Auch die Rotlicht-Missachter auf der linken Spur in Richtung Bern/Zürich durften bisher nicht gebüsst werden. «Auf der linken Spur ist die Rotlichtüberwachung durch einen Pfosten abgedeckt und erfüllt deshalb die Anforderungen nicht», hatte Jürg Niederhauser, Leiter Direktionsgeschäfte bei METAS, das Rotlicht-Problem gegenüber dieser Zeitung erklärt.