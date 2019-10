«Gregi’s Spatz»: Das beliebte Café ist Vergangenheit

Gregi’s Spatz in Wettingen als Institution zu bezeichnen, ist sicher nicht übertrieben: Seit 14 Jahren betrieb Gregor Briner das Café an der Landstrasse und dies offensichtlich mit Erfolg. Kaum ein Tag, an dem das Café nicht gut besucht war und wenigstens für etwas Leben rund um den Zentrumsplatz sorgte. Umso erstaunlicher, dass die Türen nun geschlossen sind. Was sind die Gründe?

Anfang 2005 übernahm Briner das Café Spatz an der Wettinger Landstrasse. Zuvor hatte der gelernte Koch – er absolvierte seine Lehre im «Bären» in Mägenwil – mit zwei Kollegen während eines Jahres das Restaurant Bodega am Badener Cordulaplatz geführt. «Ich habe damals den Wunsch verspürt, mein eigenes Restaurant zu führen», erinnert sich der heute 43-Jährige.

Per Zufall sei er damals auf das traditionsreiche Café Spatz in Wettingen gestossen. «Die ersten Jahren sind sehr gut gelaufen. Vor der Einweihung des Zentrumsplatzes hatte es in unmittelbarer Nähe ja noch 70 Parkplätze mit Kekes Kebabstand sowie das Kino Rio und einen Coop und einen Kebab-Stand. Kurz: Wir hatten immer sehr viel Laufkundschaft.»