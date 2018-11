Am Sonntag wird in Baden über das Budget 2019 sowie eine Steuererhöhung von 92 auf 97 Prozent abgestimmt. Neben dem Stadtrat sowie der SP, Team, Grünen und CVP empfiehlt auch die SVP, ein Ja in die Urne zu legen. Die Volkspartei hatte in den vergangenen Jahren in Finanzfragen meist deckungsgleich wie die FDP gestimmt - doch die Zeiten haben sich geändert. SVP-Fraktionspräsident Daniel Glanzmann sagt: «Ich finde, GLP und FDP führen die Stimmbürger derzeit hinters Licht.»

Daniel Glanzmann reichte beim Stadtrat eine Anfrage ein, in der es um die Verwendung der höheren Steuereinnahmen beziehungsweise um Überschüsse der Gesamtrechnung geht. «Die Anfrage machte ich nicht, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, sondern um die zwei wichtigsten Argumente für die nötige Steuererhöhung aufzuzeigen. Diese Argumente werden von der FDP und der GLP absichtlich verschwiegen», sagt er.