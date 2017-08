Mit seiner Filmidee stiess er beim Badenfahrt-OK auf grosses Interesse. Es unterstützt den Film finanziell. Wie viel die Produktion des Werks am Ende kosten wird, kann und will Lang nicht kommunizieren. «Ich selber arbeite vorerst ehrenamtlich am Projekt, wir haben lokale und teilwiese nationale Unterstützung und werden ein Crowdfunding organisieren.» Mit den Dreharbeiten hat sein Team bereits im März begonnen sowie verschiedene Vereine und Personen gefilmt. Der Hauptteil erfolgt während des Fests, die letzten Dreharbeiten erfolgen danach.

Bis der Film im Kasten und im Kino zu sehen ist, braucht es noch Geduld. «Ich hoffe, wir sind im Herbst 2018 so weit», sagt Lang und fügt an, «schön wäre, wenn wir die Premiere in einem Badener Kino feiern könnten». Zudem wird der Dokumentarfilm als DVD erhältlich sein. «Natürlich soll der Film auch im Fernsehen platziert werden.» Pünktlich zur Badenfahrt wird die Website zum Film, www.badenfahrt-film.ch, aufgeschaltet.

Mit viel Humor

Unter dem Arbeitstitel «Epidemie in Baden» produziert der 37-jährige Michel Alraun den bereits erwähnten Mockumentary-Film. «Wir produzieren eine humorvolle, fiktive Geschichte rund um das Volksfest, die Beteiligten und Baden an sich», erzählt Michel Alraun in seinem Büro im Merker-Areal. Sein grosser Traum wäre ein richtiger Kinospielfilm mit der Badenfahrt-Kulisse gewesen. «Obwohl wir mit Michael Sauter, dem erfolgreichsten Schweizer Drehbuchautor, ein grandioses Drehbuch entwickeln konnten, sind wir bei der Finanzierung gescheitert», sagt Alraun.