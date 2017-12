Rishi Arulsothy trat bei den Schweizermeisterschaften in St. Gallen in der Gewichtsklasse bis 56 Kilogramm an. Er und sein Gegner aus Lausanne zeigten einen intensiven Kampf, in dem es kaum Verschnaufpausen gab. Arulsothy dominierte den Kampf mit sehr guten Angriffen und siegte verdient mit 4:1 Richterstimmen.

Egzon Maliqaj boxte in der Kategorie bis 69 Kilogramm. Im Finale traf er auf Leo Schwarzwald aus Zürich. Maliqaj liess nichts anbrennen und machte gleich zu Beginn an Druck mit seiner harten Schlaghand.

Kurz vor Ende der ersten Runde landetet er mehrere harte Kombinationen zum Kopf und Körper des Gegners, so dass dieser vom Ringrichter angezählt werden musste und anschliessend das Handtuch zur Aufgabe aus der gegnerischen Ecke kam. Verdient gewann Egzon Maliqaj seinen 4. Schweizermeistertitel für die Boxschule Gebenstorf.

Präsident und Trainer Pascal Stalder ist sehr zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge: «Beide zeigen eine hervorragende Disziplin im Training, trotz Studium und Arbeit neben dem Training.»