Gibt es doch noch ein «Mini-Oktoberfest» in Baden?

Ende August wurde erstmals seit der Premiere 2009 das Badener Oktoberfest abgesagt. Die kantonalen Auflagen hätten es verunmöglicht, die Bierzelt-Party wie gewohnt stattfinden zu lassen. Seit August sind die Coronafallzahlen in Kanton erheblich gestiegen. Doch Liebhaber von Bier und bayerischem Ambiente sollen trotzdem auf ihre Kosten kommen. Denn als das «grosse» Oktoberfest abgesagt wurde, witterte Abdel Charik seine Chance.

Der Besitzer des Cordula Clubs, der im vergangenen Jahr eröffnet wurde, will nun am letzten Oktoberwochen­ende, 29. bis 31. Oktober, ein «Mini-Oktoberfest» veranstalten. Jeweils von 18 bis 23.30 Uhr soll auf Festbänken in Teilen der Cordulapassage, in der sich der Club befindet, gefeiert werden, danach verlagert sich die Gaudi in den Club. Mit traditioneller Bierzelt-Livemusik, Brezeln und bayerischem Essen soll ein authentisches Ambiente geschaffen werden.