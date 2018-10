Solche Delikte sind in Baden zwar selten, aber die Brutalität schreckt auf. Auch Dano Dreyer, Geschäftsführer des Clubs LWB, ist schockiert über den Vorfall: «Wir sind erschüttert. Auch, weil einfach weitergeprügelt wurde, obwohl der Mann schon am Boden lag.»

Der 28-Jährige erlitt dabei laut Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, eine schwere Gehirnerschütterung und Prellungen am Becken. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut; er sei jetzt wieder zu Hause, aber verständlicherweise emotional noch aufgewühlt, so Graser.

Bernhard Graser sagte gegenüber TeleM1, dass in diesem Fall zwar Abklärungen bezüglich Videoaufnahmen gemacht worden seien, aber diese Bilder gäben nicht viel her. Die mutmassliche Täterschaft hätte bisher nicht ermittelt werden können und niemand aus dieser Gruppe junger Leute habe sich bei der Polizei gemeldet.

Schlägereien in Baden und Aarau seien aber selten geworden, sagt Graser unter Verweis auf die neusten Kriminalitätsstatistiken: «Noch vor einigen Jahren gab es kaum ein Wochenende, an dem in Baden oder Aarau nicht eine Schlägerei gemeldet worden wäre und die Polizei ausrücken musste.

Solche Gewaltdelikte haben laufend abgenommen, vielleicht auch, weil gewisse Lokalitäten nicht mehr bestehen.» Das bedeute, dass auch Gruppen von Jugendlichen auf ihrem nächtlichen Heimweg weniger als früher angepöbelt und verprügelt würden. Schlägereien an Wochenenden, etwa an Festanlässen, gehörten aber weiterhin zum polizeilichen Alltag.

Auch Andreas Lang, Kommandant der Stadtpolizei Baden, stellt an den Wochenenden keine Zunahme von Gewaltdelikten fest, übermässiger Konsum von Genuss- und Suchtmitteln führe aber oftmals zu Streit und Drohungen. Doch: «Die allermeisten Partygänger benehmen sich anständig und haben sich unter Kontrolle.»

Das Thema polarisiert

Der «Beobachter» widmet in seiner neuesten Ausgabe unter dem Titel «Die hohe Zeit der Idioten» dem Thema Gewalt im Nachtleben einen ausführlichen Artikel. Die Konsumentenzeitschrift schreibt, dass Gewalttaten in urbanen Zentren zunehmen, obwohl die Jugend selten so brav sei wie heute.

Bei Schweizer Minderjährigen sei die Gewalt seit 2008 gar stark zurückgegangen. Gründe, warum Gewalttaten in Schweizer Städten dennoch zunehmen, seien der ausgebaute öffentliche Nachtverkehr und 24-Stunden-Shops, die die Leute mit billigerem Alkohol ausserhalb der Clubs versorgen — dies ziehe immer mehr Junge aus einem viel grösseren Einzugsgebiet in die Städte.

Das Auftauchen von 24-Stunden-Shops und der damit einhergehenden stetigen Verfügbarkeit von Alkohol beobachtet auch Lorenz Gautschi, Geschäftsführer der «Zäni Bar» in der Mittleren Gasse, mit Skepsis: «Uns Barbetreibern werden viele Auflagen betreffend Alkoholausschank gemacht, aber im öffentlichen Raum dürfen die Leute machen, was sie wollen. Die müssen gar nicht in Bars und Clubs, um Alkohol trinken zu können.» Er würde es begrüssen, wenn Alkohol an öffentlichen Plätzen gar nicht mehr erlaubt wäre: «So wie es in Grossstädten wie Barcelona ebenfalls bereits der Fall ist», sagt Gautschi.

Dano Dreyer hingegen will keine solchen Reglementierungen: «Die führen zu nichts. Da würde einmal mehr die anständige Allgemeinheit bestraft für die paar wenigen, die sich nicht im Griff haben.» Viel eher müsse die Polizei auf öffentlichem Grund sichtbar sein und auch die Betreiber der Shops sensibilisiert werden, die länger offen haben.