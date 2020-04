Gestresste Tiere, Abfallberge und Schäden: Wie der Lockdown die Wälder schädigt

In Zeiten von Corona ist ein Aufenthalt an der frischen Luft eine echte Wohltat. Manch gestresstes Familienoberhaupt flüchtet nicht nur an den Wochenenden mit Kind und Kegel in den Wald. Doch während die Momente in freier Natur für den Menschen ein Genuss sind, leiden Flora und Fauna unter dem ungewohnten Besucherandrang.

Oft geraten Gruppen, welche ein Aufeinandertreffen mit anderen Personen vermeiden wollen, von den vorgegebenen Wegen ab. Die angehende Jägerin Muriel Peterhans schlägt jetzt Alarm. «Viele Personen halten sich mitten im Wald auf. Wenn alle kreuz und quer durch die Natur marschieren, dann finden die Wildtiere nicht die Ruhe, die sie dringend benötigen», sagt sie. Die Jagdlehrgängerin des Jagdreviers Baden- Nord verweist auf die trächtigen Rehe, die ihre Jungtiere im Mai oder Juni setzen. Die tragenden Tiere weisen derzeit ein erhöhtes Ruhe- und Schutzbedürfnis auf. Ihre Beobachtungen be­stätigt Marco Freda, Pächter und Jagdaufseher in Baden und Forstwart in Wettingen.

Schnell wird der Mensch zum Störfaktor

Nicht selten muss Freda die Waldbesucher an das geltende Waldgesetz erinnern. «Dieses hat den Zweck, das Wild nicht unnötig zu beunruhigen und ihm einen Rückzugsort zu bieten. Des Weiteren will man Schäden an Boden und Pflanzen vermeiden», sagt Freda. Nebst den hochträchtigen Rehen gilt es, auch auf Kleintiere wie Vögel, Dachse oder Hasen zu achten. Schnell einmal wird der Mensch zum Störfaktor. Der grosse Menschenauflauf lässt die Tiere kaum zur Ruhe kommen.