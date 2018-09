Sonntag, 11 Uhr: Geri Müller betritt das Kulturcafé in Baden und begrüsst alle Gäste persönlich. Der ehemalige Stadtammann tritt seit der Abwahl aus der Stadtregierung letzten Herbst nicht mehr oft öffentlich auf. Eine Ausnahme macht er für seine Vortragsreihe unter dem Titel «Was uns bewegen sollte» im Café an der Rütistrasse. Vor einigen Wochen sprach er über die Rollen der Kriegsparteien im Syrien-Krieg, während das Diskussionsthema am Sonntag lautete: «Selbstbestimmung – eine Auseinandersetzung mit dem Missbrauch eines Trendworts».

In einer Rauchpause beantwortet der ehemalige Nationalrat und Grossrat der Grünen einige Fragen zu seinem Leben. Erste Frage: «Geri Müller, was machen Sie jetzt beruflich?» – «Ich bin wieder als Berater tätig. Ich habe meine Firma Gibellina Arts, für die ich in den vergangenen Jahren wenig Zeit hatte, wieder reaktiviert.» Er sei gefragt als Berater, auch dank seiner internationalen Kontakte, sagt Müller, der einst Mitglied der aussenpolitischen Kommission des Nationalrats war. Bei Gibellina Arts handelt es sich laut Website um ein «vielfältiges Unternehmen»: Neben dem Tonträgerhandel und der Organisation von verschiedenen Anlässen sucht die Firma im kulturellen-künstlerischen Bereich «Lösungen für die unterschiedlichsten Probleme».