Gut eine Stunde vor Ablauf der Anmeldefrist am Mittwochmittag gab die frisch gewählte Badener Stadträtin Sandra Kohler (parteilos) bekannt, am 26. November 2017 im 2. Wahlgang im Rennen um das Amt des Badener Stadtammanns nochmals anzutreten.

"Dies nach vielen Gesprächen und regem Austausch mit der Badener Bevölkerung", schreibt Kohler. "Ich habe über 60 Rückmeldungen erhalten, per Mail, per Post, persönlich sowie auf Facebook. Von kritisch bis sehr positiv war alles mit dabei. Die positiven Rückmeldungen haben aber überwogen", so Kohler bezugnehmend auf ihr ganzseitiges Inserat.