An der Gemeindeversammlung in der Turnhalle Boostock dominierte am Dienstagabend vor allem ein Thema: Das neue Gemeindehaus und mit ihm die Schulraumerweiterung. Die 224 anwesenden Stimmberechtigten haben den Projektierungskredit in Höhe von 1,2 Millionen Franken für den Neubau des Gemeindehauses mit 112 Nein- zu 85 Ja-Stimmen abgelehnt.

Der Neubau sollte auf dem Areal des Werkhofs und der Feuerwehr gebaut werden. Der Gemeinderat sah einen viergeschossiger Bau vor mit einem grossen Dorfplatz zur Bahnhofstrasse hin. zwischen 17 und 18,4 Millionen Franken hätte das neue Gemeindehaus gemäss Schätzungen gekostet. Das war den Stimmbürgern zu viel.

Mit der Genehmigung des Projektierungskredits hätte die Gemeinde auch die Erweiterung des Schulraums in Angriff nehmen wollen. Denn sobald das neue Gemeindehaus bezogen worden wäre, hätte das bestehende in ein Schulhaus umgebaut werden sollen.

Nun muss der Gemeinderat nochmals über die Bücher und ein neues Projekt ausarbeiten.

Weil die Gemeinde bereits bis 2019 drei weitere und bis 2022 sieben weitere Schulzimmer braucht, erhält das Schulhaus Boostock einen dreigeschossigen Anbau. Die Versammlung hat den Projektierungskredit über 97'000 Franken genehmigt. Der Gemeinderat rechnet für den Anbau mit Kosten von rund einer Million Franken.

Das Budget 2018 mit einem Steuerfuss von 108 Prozent wurde genehmigt. Wegen des Steuerfussabtauschs mit dem Kanton entspricht dies einer Erhöhung des Gemeinde-Steuerfusses um drei Prozentpunkte.

