Beat Gomes, wie haben Sie erfahren, dass Ihnen ein Teil Ihrer Ressorts entzogen wurde?

Beat Gomes: Benedikt Nüssli (Verleger des «Reussboten» a. d. R.) hat mich am Dienstagmorgen angerufen und mir den Inhalt der Medienmitteilung vorgelesen. Dass ich von einem Journalisten über den Ressortentzug in Kenntnis gesetzt werde, zeigt die Art und Weise, wie die Informationspolitik des Gemeinderates funktioniert. Diese habe ich bereits in meiner Zeit als Redaktor beim «Reussboten» kritisiert und gehe mit ihr auch heute noch nicht einig.

Der Gemeinderat schreibt von bestehenden Differenzen, mehrfachem Fehlverhalten, Missachtung des Kollegialitätsprinzips sowie Ihrem Verhalten gegenüber Mitarbeitenden und Behördenmitgliedern.

Der Gemeinderat will die konkreten Gründe, die zum Ressortentzug geführt haben, nicht thematisieren. Stattdessen bezieht er sich auf das Amtsgeheimnis. Klar ist: Ich war und bin eine umstrittene Figur, weil ich meine Meinung sage. Aber so, wie es in der Medienmitteilung steht, scheint es, als würde ich – überspitzt gesagt – nichts anderes tun, als das Personal zu piesacken.