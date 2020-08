Gemeinde zieht Abfallsünder zur Rechenschaft

Weil mehrere Personen aus Neuenhof gegen das Poli­zei- und ­Abfallreglement der ­Gemeinde verstossen haben, hat der ­Gemeinderat an seiner letzten Sitzung mehrere Straf­befehle ausgesprochen.

Es sei für eine nachhaltig saubere Schweiz zentral, dass mehr ­Respekt gegenüber der Umwelt gezeigt werde, schreibt der Gemeinderat in seinen ­Gemeindenachrichten. Abfall gehöre in den Eimer – und was recycelt werden könne, solle ­recycelt werden.

Der Gemeinderat schreibt in der Mitteilung auch, dass ­Hinweise aus der Bevölkerung weiterhin verfolgt und ab­geklärt werden, um die Abfallsünder zur Rechenschaft ziehen zu ­können. Ausserdem weist er darauf hin, dass Informationen im ­Zusammenhang mit der ­Ab­fallentsorgung im Abfall­kalender der Gemeinde oder auf der Website zu finden seien. (az)