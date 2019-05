Die Mägenwiler Stimmberechtigten stellten dem Gemeinderat an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung Anfang dieses Jahres einen klaren Auftrag: Er soll «ernsthafte Abklärungen für eine Gemeindefusion tätigen oder eine vertieftere Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden prüfen». Welche Vorkehrungen wurden für das Begehren, das mit 98 Ja zu 65 Nein gutgeheissen wurde, in der Zwischenzeit bereits unternommen?

«Um den Auftrag zu erfüllen, ist für uns das Wichtigste, herauszufinden, ob es Gemeinden gibt, die interessiert sind, vertiefte Abklärungen für eine Fusion mit Mägenwil zu tätigen», sagt Gemeindeammann Daniel Pfyl (SVP). Also hat sich der Gemeinderat in einem ersten Schritt beim Kanton über das Vorgehen erkundigt und dabei Eckdaten eingeholt. Nachdem die Exekutive die Informationen beisammen hatte, schrieb diese die Nachbargemeinden an – konkret Mellingen, Wohlenschwil, Hägglingen, Tägerig und Othmarsingen. Gleichzeitig wurde den Gemeinden auch die Frage nach einer Zusammenarbeit, etwa im Bereich Steuern und Finanzen, gestellt. «Ende Mai werden wir die Rückmeldungen beisammen haben. Dann wird sich zeigen, ob Interesse besteht und wie wir weiterfahren», sagt Pfyl.