Galerie 94-Besitzer gibt nicht auf, obwohl ihm der Ruin droht: «Mein Durchhaltewille ist enorm»

«Bis nächsten Monat muss ich eine Lösung finden, wie es mit meiner Galerie 94 weitergeht», sagt Sascha Laue. Der massige Mann steht – wie immer ganz in Schwarz gekleidet – inmitten der Malereien des Badener Architekten Adrian Meyer, die er bis zum 30. November 2019 der

Öffentlichkeit zeigt.

Laues Blick ist ernst. Vor viereinhalb Jahren hat er den 200 Quadratmeter grossen Raum im ehemaligen Speditionsgebäude des Merker-Areals in Baden gemietet und sich damit wieder den Traum eines eigenen Ausstellungslokals erfüllt.

Kunstschaffende nationalen und internationalen Ranges stellten bei ihm schon ihre Fotografien und Malereien aus. Zum Beispiel die Winterthurerin Chrissy Angliker, die in New York lebt und eine steile Karriere gemacht hat. Zweimal präsentierte sie ihre Werke bei Laue. «Sie waren jedes Mal innerhalb weniger Stunden ausverkauft», bekundet der 48-jährige Galerist mit Stolz in der Stimme. Und fügt hinzu, dass er sich mit dem Kunstbetrieb einen guten Namen geschaffen hat und weit über den Aargau hinaus wahrgenommen wird. Trotzdem ist er finanziell in der Bredouille und schreibt seit einigen Monaten rote Zahlen.

Pläne zur Rettung der Galerie

Wieso die roten Zahlen? «Ich verkaufe zwar regelmässig einige Exponate. Aber die Einnahmen reichen nicht, um meine Fixkosten zu decken.» Für Miete, Treuhänder, Transporte und Werbung rechnet Laue ein Budget von 4000 Franken im Monat vor. Diese Kosten ziehen sich das ganze Jahr durch, auch wenn er nur 30 Wochen Ausstellungsbetrieb hat.

Denn der gelernte Hochbauzeichner ist auch als Architekt bei der Firma Dürig AG in Zürich tätig. In dieser Funktion war er mitbeteiligt an der Planung des Durchgangsbahnhofs von der Löwenstrasse zum Sihlquai. Auch zum modernsten Bettenhaus der Schweiz im Stadtspital Triemli in Zürich trug er beim vorherigen Arbeitgeber wesentlich bei. Doch selbst sein regulärer Lohn reicht nun nicht mehr aus, um die Löcher zu stopfen, welche die Galerie in Baden verursacht.

Wer Laue kennt, weiss, dass er nicht auf grossem Fuss lebt. Eine Singlewohnung im Badener Langhaus ist der einzige Luxus, den er sich leistet.

Bis Ende des Jahres muss eine Lösung her

Seine ganze Leidenschaft investiert er in die Galerie. Dort ist er praktisch in jeder freien Minute aufzufinden. Und er kann sich überhaupt nicht vorstellen, diesen Ort jemals aufzugeben. «Wenn ich kapitulieren müsste, würde mich das in ein riesiges Loch stürzen. Aber es wäre auch ein Verlust für Künstler und Publikum. Die Plattform, die ich im industriellen Ambiente des Merker-Areals für Ausstellungen biete, ist einzigartig.»

Der gebürtige Solothurner gibt sich denn auch noch lange nicht geschlagen und hat verschiedene Pfeile im Köcher, um sein kleines Privatunternehmen doch noch vor dem finanziellen Ruin zu retten. «Ich führe Gespräche mit Interessenten in Bezug auf eine mögliche Co-Leitung», bekundet er.