Gärtnerhaus soll Römerquartier beleben – doch Quartierbewohner werden ausgebremst

Urs Urech rupft einen verdörrten Zweig aus der Deko. Der 50-Jährige steht an der Spitze einer Graswurzel-Bewegung aus dem Römerquartier, die sich ein vielseitiges Gemeinschaftszentrum an dieser Stelle wünscht. So eines fehlt nämlich im Römerquartier bis anhin, nur einige Räumlichkeiten der Reformierten Kirche und der ­Synagoge stehen Vereinen und Privaten zur Verfügung. «Wir brauchen keinen Palast, wir haben ja schon das Gärtnerhaus», sagt er. Der gebürtige Ennetbadener und langjährige Wahl-Badener wohnt erst seit einem Jahr im Römerquartier, beschreibt es als «cool und ruhig». Aber auch: Überaltert, denn hier leben nur knapp ein Dutzend Kinder. Ohne gemeinsame Orte mit generationsübergreifendem, multikulturellem Austausch droht Vereinsamung. Dieser will der soziokulturelle Animator den Kampf ansagen.

Ein bisschen ähnelt das Gärtnerhaus einer Pfadi-Hütte. Die dunkle Fachwerk-Holzoptik verbreitet trotz gewisser Baufälligkeit den Charme eines Chalets. Die Fensterbänke des Häuschens zieren Kürbisse und Blumentöpfe mit bunten Stiefmütterchen. Die Herbst-Deko signalisiert: Hier läuft wieder was. Das ist nun nicht mehr nur das verlassene Häuschen am Rande des Kurparks, das Asylzentrum, das abgerissen werden sollte.

Das Gärtnerhaus soll das Quartier also mit Leben füllen. Seit öffentlich über den Raum geredet wird, kommen Unmengen an Ideen zusammen, was im Gärtnerhaus alles entstehen könnte: ein ehrenamtliches Quartiercafé, Co-Working-Spaces, Flohmärkte, Spielabende, Philosophen-Plausch, Jugendtreffs, ein multikultureller Mittagstisch sowie ein Animationsfilm-Ferienpass. Und: Veranstaltungen, Feste, Lesungen, Kinder- und Laientheater. «Leise Kunst» allerdings, wie Urech extra betont, keine Rock-Konzerte. Denn Lärm ist im Römerquartier ein Reizthema − man fürchtet schon jetzt den Durchfahrtsverkehr, der dereinst zum Thermalbad anrollen wird.

Frisches Obst aus dem gemeinschaftlichen Öko-Garten

Bereits integriert in das Projekt ist der «Römergarten», der direkt vor dem Haus entsteht. Urs Urech zeigt auf einige junge Setzlinge, die bereits die Wiese säumen: Birnen, Apfel, Pflaumen, Kirschen, Zwetschgen, Quitten und diverse Beeren. Visualisierungen auf der Website des Gärtnerhauses zeigen, wie bunt blühend die Wiese einmal sein soll. Es soll ein gemeinschaftlicher Permakultur-Garten werden − also ein Garten, der sich stark an den natürlichen Kreisläufen der Natur ausrichtet und deshalb besonders nachhaltig ist. Dutzende Freiwillige haben sich in Workshops an das Bepflanzen der Wiese und das Einrichten des quartiereigenen Komposthaufens gemacht, der bereits brav genutzt wird.