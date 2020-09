Fusion mit Turgi nimmt in Baden die erste Hürde locker – aber viele Stimmen warnen

Trotz deutlicher Zustimmung gab es am Dienstagabend im Badener Einwohnerrat, der in der Sporthalle Aue tagte, einige warnende Stimmen. Olivier Funk vom Team Baden – die Partei setzt sich seit Jahren für Fusionen ein – sagte: «Der Zeitplan ist sehr sportlich. Wir sollten uns genügend Zeit nehmen. Die Vorteile müssen klar aufgezeigt werden; und Kommunikation ist sehr wichtig.»

Nur so sei es möglich, den kritisch eingestellten Teil der Bevölkerung überzeugen zu können. Gerade bei strategischen Fusionen, die nicht aus der Not heraus passieren, müssten die Vorteile umso deutlicher präsentiert werden. Für das Team besteht aber kein Zweifel, dass die Fusion richtig ist. «Die aktuellen und kommenden Herausforderungen, etwa bei der Raumplanung, machen keinen Halt vor Gemeindegrenzen», so Funk.

SP: Ja zum Kredit – «aber uns fehlen die Emotionen»

«Weniger Bachelor, mehr Traumhochzeit», wünschte sich Stefanie Kessler (SP). «Die Vorlage wirkt auf uns sehr technisch und verwaltungslastig, uns fehlen die Emotionen.» Es seien vor allem die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die überzeugt werden müssten.

Unüberhörbar schwang das hauchdünne Nein von der Abstimmung im Jahr 2010 zur Fusion mit Neuenhof mit (in Baden fehlten nur 24 Stimmen). Sarah Wiederkehr (CVP): «Neuenhof darf sich nicht wiederholen.» Das Vorgehen mit geplanten zwei Abstimmungen und dem Einbezug der Bevölkerung bei Workshops sei sinnvoll.