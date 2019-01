Am 10. Februar findet in Bellikon die Ersatzwahl des Gemeinderats und des Gemeindeammanns statt. Für das Ammann-Amt stellt sich die amtierende Gemeinderätin Daniela Widmer. Für den Gemeinderatssitz kommt es mit Christoph Gehrig und Christoph Meier zur Kampfwahl. Im Steckbrief verraten die beiden, wie sie sich das Dorf in Zukunft vorstellen und wen sie als Vorbild sehen.