In Anwesenheit von Vertretern der Schweizergarde führte Stadtpfarrer Josef Stübi durch den Gottesdienst zum christlichen Hochfest. Während draussen in der Altstadt Badens der Sommerregen fiel, wurde in der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt gebetet und gesungen. Mit dabei: die Erstkommunikanten. Im Anschluss an den Gottesdienst fand die Prozession statt. Fotos von Alex Spichale