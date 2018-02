Das Resultat: Die Stimmung wird wieder besser; daraus kann dann auch wieder etwas wachsen und es kann wieder Neues entstehen.» Erfreulich sei so etwa der neu lancierte Fasnachtsball im LWB verlaufen.

Auch Marco Ruesch, Präsident der Vereinigten Fasnachts-Gruppen Baden (VFGB), zieht eine positive Fasnachtsbilanz: «Trotz Skiferien und schlechtem Wetter waren vor allem am Umzugssonntag relativ viele Menschen an der Fasnacht.»

Auch die Stimmung sei all die Tage überaus gut gewesen. Besonders gefreut hat mich, dass man so viele Einzelmasken zu Gesicht bekam.» Wegen den Skiferien hätten wahrscheinlich vor allem die Hartgesottenen den Weg an die Fasnacht gefunden.

Doch Ruesch betont: «Wir wollen bewusst eine Fasnacht für alle Bevölkerungsschichten anbieten. Ich denke mit den Schnitzelbänken, den Guggenkonzerten und dem schönen Umzug am Sonntag gelingt uns das jeweils auch ganz gut.»

Guggen reisten von weit her an

Dass die Badener Fasnacht durchaus einen guten Ruf – bis weit über die Region hinaus – geniesst, zeige die Tatsache, dass heuer sogar Guggen aus den Kantonen Fribourg, Bern und Baselland angereist seien. Ruesch zeigt sich auch zufrieden mit den Rückmeldungen, die er auf die einzige wichtige Änderung dieses Jahr erhalten hat.

«Neu konnten die Besucher am Samstagabend die Schnitzelbänke in vier ausgewählten Restaurants so geniessen, wie es ihnen am besten behagt. Anders als früher musste man nicht mehr den ganzen Abend in einem Restaurant verbleiben und dort zwingend ein Menü bestellen.» Man habe auch einfach nur etwas trinken können. Dieses Angebot sei laut Ruesch bei den Besuchern offensichtlich gut angekommen.