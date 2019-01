In Oberrohrdorf hat der Gemeinderat vor kurzem eine neue Kommission ins Leben gerufen, die nun ihren Betrieb aufgenommen hat: das Senioren-Netzwerk. Dieses setzt sich aus freiwillig engagierten Einwohnern zusammen und bietet Dienstleistungen für die ältere Bevölkerung und Menschen mit Beeinträchtigung an.

Die Freiwilligen begleiten Seniorinnen und Senioren zum Beispiel beim Einkaufen, reichen in Haushaltsbelangen die Hand oder helfen bei administrativen Tätigkeiten. Auch statten sie Hausbesuche ab und stehen bei Fragen rund ums Internet und Smartphone zur Verfügung.

Für die neu gegründete Kommission haben die Stimmberechtigten im Rahmen des Budgets 2019 einen Betrag von 10 600 Franken genehmigt.

Möglichst lange zu Hause wohnen

«Eines unserer Ziele ist, Seniorinnen und Senioren so zu unterstützen, damit sie möglichst lange selbstständig zu Hause leben können», sagt Hans Peter Schefer, Präsident des Senioren-Netzwerks Oberrohrdorf, der selber im Pensionsalter ist. Die Kommission möchte die ältere Bevölkerung zudem auf dem Weg in die Digitalisierung begleiten, deren Verwurzelung in der Gemeinde fördern und ihre Anliegen gegenüber dem Gemeinderat vertreten. Wer die Dienstleistungen des Senioren-Netzwerkes in Anspruch nehmen möchte, kann jeweils am Montag und am Donnerstag zwischen 9 und 11 Uhr die Telefonnummer 079 152 46 45 anrufen.

«In der Anfangsphase fokussieren wir uns auf Oberrohrdorf», sagt Schefer. Dabei betont er, dass das Senioren-Netzwerk keine bestehenden Institutionen wie beispielsweise den Rotkreuz-Fahrdienst, das Tixi oder die Spitex konkurrenzieren will. «Aus diesem Grund sehen wir beispielsweise von einem Fahrdienst ab, ebenso wie von Garten- und Putzarbeiten. Wir helfen auch nicht beim Ausfüllen der Steuererklärung.»

Als Kopie des Seniorennetzes Niederrohrdorf, das 2017 ins Leben gerufen wurde und ähnliche Angebote für Senioren anbietet (siehe Box unten), sieht sich die neue Kommission nicht: «Ein Copy&Paste-Ansatz ist für uns nie zur Diskussion gestanden, da uns von Anfang an bewusst war, dass eine Identifikation mit unserem Senioren-Netzwerk nur durch eine Eigenentwicklung entstehen kann», sagt Schefer.