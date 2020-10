Forderung: Nach dem Einwohnerrat soll jetzt auch der Stadtrat soll Transparenz zeigen

Seit rund zwei Jahren müssen alle Einwohnerräte der Stadt Baden ihre Interessenbindungen offenlegen. So will es das neue Geschäftsreglement des Badener Parlaments. Die Mitglieder müssen nicht nur ihre berufliche Tätigkeit und den Arbeitgeber angeben, sondern auch allfällige Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des privaten und öffentlichen Rechts. Die Angaben sind öffentlich auf der Website der Stadt aufgeschaltet.

Der Vorstoss zielt nicht auf einzelnen Stadtrat ab