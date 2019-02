Schon vor dem Eintreten ist klar: Ende März ist Schluss. Darauf weist ein Aushang hin, der an der Eingangstür klebt. Im Raum dahinter sind Aufräumarbeiten im Gang, Schachteln, Palette und Vasen stehen auf dem Boden. Das ist das Atelier von Doris Haller.

Die 56-jährige Floristin schliesst ihre Blumenwerkstatt im Badener Merkerareal per Ende März. Es sei ein sehr guter Entscheid, sagt Haller bestimmt: «Ich bin einfach müde. Mir fehlt die Kraft für den gesamten Aufwand.» Etwas Melancholie schwingt in ihrer Stimme mit. Man merkt, 24 Jahre im Geschäft gehen nicht spurlos an Haller vorbei.

Fast schon von Besessenheit ist die Rede: «Nach so vielen Jahren im Business konnte ich nicht mehr richtig abschalten. Mein letzter Gedanke am Abend und mein erster am Morgen drehte sich um das Geschäft.»

«Die Leute kaufen häufiger online»

Ein Blumenladen schliesst, da kommt die Frage auf: Rentierte das Geschäft nicht mehr? In ihrem Fall sei es die Energie, die nach so vielen Jahren fehle, sagt Haller: «Die Schliessung kommt nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Aber eine Veränderung bei der Nachfrage ist da, das spüren ja auch andere Branchen.»