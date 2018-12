Georgia Mantzari: «Das Essen spielt in Griechenland eine zentrale Rolle»

«Wir feiern Weihnachten am 25. Dezember und das Essen spielt dabei eine zentrale Rolle», sagt Mantzari. Traditionell fasten die orthodoxen Griechen auch vor Weihnachten, will heissen, sie verzichten auf Milchprodukte und Fleisch. «Das Fasten vor Ostern ist zwar länger und strenger, aber auch an Weihnachten freuen wir uns, wenn wir am 25. Dezember das Festessen geniessen können.» Als Kind sei sie morgens früh in die Kirche gegangen. Nach der Kirche wurde dann das Fasten mit dem typischen Weihnachtsessen beendet. Gegessen wurde immer das gleiche Gericht: «Es gab immer Schwein mit Stangensellerie an einer Zitronensauce. Auch heute bereite ich dieses Essen gerne zu, wenn wir gemeinsam Weihnachten feiern.» Im Norden Griechenlands wird auch oft Schwein mit Quitten oder Zwetschgen gegessen. «Beide Gerichte koche ich auch gerne als Menü für meine Gäste in unserem Lokal.»

Den Topf vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen. In einer Schüssel die Eier mit dem Zitronensaft gut verrühren und unter ständigem Rühren darunterziehen. Vor dem Servieren unter ständigem Rühren erwärmen, nicht mehr kochen lassen, weil die Sauce sonst gerinnt. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit der restlichen Petersilie bestreuen. Dazu werden in Griechenland gerne Reis oder Patatules (frittierte Kartoffelschnitze) serviert.

Danijel Kovacevic: «Auf den Tisch kommt, was die Gäste mögen»

«In Kroatien ist es üblich, dass alle Kindern zu den Eltern nach Hause gehen und dort die ganze Familie gemeinsam feiert», erzählt Danijel Kovacevic. Auch der Kirchenbesuch gehört an Heiligabend dazu, doch zuvor wird gegessen: «Bei uns zu Hause gibt es keine typische Speise, die an Weihnachten zubereitet wird. Es kommt eher darauf an, was die Leute am Tisch mögen.» Ein typisches Gericht kennt Kovacevic, der in Koblenz wohnt und den FC Klingnau trainiert, aber schon: «Das Gericht ‹Kore› ist eine Brühe. Darin hat es Brot, Zwiebeln und Bohnen.» Früher sei das ein typisches Armenessen in Kroatien gewesen. «Heute wird es an Weihnachten eher von der älteren Generation zubereitet.»

Nicht nur das Essen in der Vorweihnachtszeit hat Tradition, auch an Heiligabend gibt es ein typisches Gericht. «Ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent aller Dänen essen am 24. Dezember das Gleiche: Schweinsbraten, Enten, Truthahn oder Gans mit karamellisierten Kartoffeln, Rotkraut und gedämpften halben Äpfeln», sagt Kaysel. Traditionell ist auch das Dessert: «Es gibt einen Milchreis mit Vanille, Rahm und Mandeln und einer Kirschensauce.» Typischerweise wird zum Dessert auch ein Spiel gespielt: Im Reis wird eine ganze Mandel versteckt. Wer sie findet, bekommt ein «Mandelgeschenk», meistens ein Marzipanschweinchen.

Anette Kaysel wohnt in Windisch, kommt aber ursprünglich aus Dänemark. Die typische Weihnachtskulinarik beginnt in Dänemark schon in der Vorweihnachtszeit mit «Julefrokost». «Julefrokost» bezeichnet das kalte Buffet, dass es am Weihnachtsessen mit dem Geschäft genauso gibt, wie bei einem Essen mit Freunden. Zum Buffet gehört der Hering, «sild», aber auch Frikadellen, Salate und Schwarzbrot.

Célia Günther: «Der brennende Baumstamm vertrieb die bösen Geister»

«In Frankreich kommt der Weihnachtsmann in der Nacht vom 24. Dezember auf den 25. Dezember.» Was das Essen in Frankreich anbelangt, gebe es natürlich auch regionale Unterschiede. Aber: «Typisch für die Vorspeise sind Meeresfrüchte, allen voran: Austern.» Zur Hauptspeise gibt es dann die «Dinde de noël», den Weihnachtstruthahn, der oft mit Maronen gefüllt wird. Eine sehr lange Tradition hat das Dessert: «Bûche de noël», der Weihnachts-Baumstamm. «Früher, als noch mit Holz geheizt wurde, hatte man einen Teil eines Baumstammes im Ofen angezündet. Er sollte drei Tage durchbrennen. Natürlich wurde geheizt damit, aber man wollte auch die bösen Geister vertreiben und mit der Wärme die Geister der Verstorbenen einladen, um beim Weihnachtsfest dabei zu sein.» Dann kamen die Heizungen: «Das Heizen mit Holz verlor an Bedeutung. Geblieben ist eine Schokoladenroulade, die wie ein Baumstamm verziert wird.»

Célia Günther ist gebürtige Französin – und kann viel über Weihnachten in Frankreich erzählen. Zurzeit macht sie ein Praktikum im Schweizer Kindermuseum Baden. Dort hat sie geholfen, die Ausstellung «Weihnachten in Frankreich» zu organisieren.

Tragen Sie einen Handschuh oder legen Sie sich ein Küchentuch in die Hand. Nehmen Sie die Auster in die gleiche Hand. Platzieren Sie Ihren Daumen einen Zentimeter unter der Klinge des Messers. Führen Sie die Messerspitze auf der Höhe des Muskels der Auster ein. Schneiden Sie den Muskel durch. Klappen Sie die Muscheldecke auf und trennen Sie sie ab. Servieren Sie die frischen Austern auf einem grossen Teller mit Zitrone und der Schalotten-Vinaigrette.

Eine Schalotte in kleine Stücke hacken und in 10 cl Rotweinessig einlegen.

Pierluigi Ghitti: «Meine Mutter stand bis zu fünf Stunden in der Küche»

Auch der Bäcker-Unternehmer und FC-Wettingen-Präsident Pierluigi Ghitti verbindet Erinnerungen an Weihnachten in erster Linie mit Essen. Kein Wunder: Als schweizerisch-italienischer Doppelbürger spielten Mahlzeiten in seiner Familie immer eine grosse Rolle.

«Wir Buben mussten am Morgen immer in die Kirche – wir waren Ministranten –, während unsere Mutter das Mittagessen zubereitete», erinnert sich der heute 53-Jährige. Als Vorspeise habe es immer Antipasti und verschiedene Teigwaren gegeben. «Danach folgte der Höhepunkt mit Agnello – also Lamm. Dazu gab es Bratkartoffeln.» Alles habe sich an Weihnachten um das Essen gedreht. «Meine Mutter stand jeweils bis zu fünf Stunden in der Küche. Alleine das Mittagessen hat länger als drei Stunden gedauert», so Ghitti. Zum Essen habe man – auch schon als Bub – Wein getrunken. «Natürlich verdünnt mit Wasser», sagt Ghitti. «Und Grappa gab es erst ab 18 Jahren.» Zum Dessert habe es dann Früchte und natürlich den obligaten Panettone gegeben. «Zum Nachtisch ist dann oft die ganze Nachbarschaft dazugestossen und nicht selten sassen am Schluss über 20 Personen rund um den Tisch herum.»

Heute gehe er Weihnachten deutlich ruhiger an. «Wir treffen uns seit Jahren am 24. Dezember bei meiner Mutter zu Hause und essen Fondue chinoise.» Dabei habe er es sich zur Gewohnheit gemacht, sich gleich nach dem Essen auf das Sofa zu legen und ein Nickerchen zu machen. «Die Weihnachtstage sind streng für mich, da ist man müde. Jetzt, wo auch meine Söhne Bäcker sind, wird es langsam eng auf dem Sofa», so Ghitti mit einem herzhaften Lachen.