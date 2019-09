Das gibt es nur ganz selten in der Schweiz: Ein Fechtturnier im Freien. Am Samstag lud der Fechtclub Baden zum traditionellen Turnier auf der Schlossruine Stein, hoch über der Altstadt. Der Anlass fand nicht nur vor traumhafter Kulisse, sondern auch bei schönstem Sommerwetter statt.

Im Freien massen sich insgesamt 28 Fechterinnen und Fechter in drei Kategorien. Das Turnier richtete sich an Hobbyfechter, die aus sechs Klubs, hauptsächlich aber aus Baden, Schaffhausen und Otelfingen stammten. In der Kategorie Junioren nahmen neun Knaben und ein Mädchen teil, in der Kategorie Herren waren es elf und in der Kategorie Damen sieben Teilnehmende.

Eine Besonderheit gabs in der Herrenkategorie: Es nahm der Rollstuhlfechter Patrick Hofer teil. Gegen ihn setzten sich die Gegner ebenfalls in den Rollstuhl, was für Chancengleichheit sorgte. Das Fechtturnier zog viele Zuschauer, auch viele Spaziergänger an, die sich von der aussergewöhnlichen Atmosphäre einnehmen liessen. Zum Schluss verabschiedete der Fechtclub Baden seinen Trainer Stefan Tothpal, den es wieder zurück nach Österreich zieht.