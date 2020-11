FDP und SVP attackieren Gemeinderat: «Unsere Argumente werden totgeschwiegen im Abstimmungsbüchlein»

Die Emotionen gehen hoch in Obersiggenthal. Grund ist vor allem eine von drei Abstimmungen am 29. November. Es geht um einen Kredit in Höhe von 9,195 Millionen Franken für die Sanierung des Garten- und Hallenbads. SVP und FDP, die nicht im Gemeinderat vertreten sind, machen sich für ein Nein stark. CVP, SP und Grüne haben die Ja-Parole ausgegeben. Nun erheben die Ortsparteien der SVP und der FDP Vorwürfe an den Gemeinderat.

Hauptpunkt: Das Abstimmungsbüchlein sei einseitig gestaltet worden. «Der Gemeinderat verzichtet darauf, die Gegenargumente aufzulisten, sondern begnügt sich in den insgesamt 11-seitigen Erläuterungen zur Vorlage mit einem einzigen Satz zu den Argumenten der Minderheit», schreibt die FDP in der Medienmitteilung. Der Einwohnerrat hat dem Kredit mit 25 Ja zu 14 Nein ­zugestimmt. Im Abstimmungsbüchlein äussert sich der Gemeinderat ausführlich zur Vorgeschichte des Kredits, warum er Handlungsbedarf sieht und welche Sanierungsmassnahmen vorgesehen sind.

Die Pro- und Contra- Argumente im Bericht

Folgendes steht am Schluss zur Argumentation der Befürworter:

«Die geplanten Sanierungsarbeiten seien massvoll und zwingend für einen weiteren Betrieb notwendig. Eine weitere Reduzierung der Kosten sei nicht mehr möglich. Das Hallen- und Gartenbad als prägendes Sport- und Freizeitangebot für Schulen und für die gesamte Bevölkerung und als Standortattraktivität für die Gemeinde soll und könne mit den vorgeschlagenen Massnahmen für die nächsten 15 bis 20 Jahre erhalten und der nächsten Generation übergeben werden.

Die Argumente der Gegner werden wie folgt dargelegt:

«Die Kosten für die geplanten Massnahmen übersteigen die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Obersiggenthal.»

FDP-Präsident Nico Lalli ärgert sich: «Unsere Argumente werden totgeschwiegen. Die Gemeinde hat die gesetzliche Aufgabe, ausgewogen zu informieren. Sie muss hier auch die Gegenseite angemessen zu Wort kommen lassen.» SVP-­Präsident Daniel Gadient stimmt dem zu. «Der Bürger kann sich aufgrund dieser Unterlagen keine neutrale Meinung bilden», sagt er.