Eröffnet wurde der Umzug von der Bloser Clique Baden, angeführt von Roland Wunderli, Zunftfähndrich bei der Spanischbrödlizunft. In der Folge wechselten sich Guggen, kleinere oder grössere Gruppen, Paare sowie Einzelmasken ab. Zwei Dinge waren dabei augenfällig. Erstens die Dominanz der farbenprächtigen und lautstarken Guggen. Sogar aus Bern, Liestal oder Galmiz (FR) waren diese nach Baden angereist. Zweitens sorgten liebevoll geschminkte Kinder immer wieder für einen gehörigen Jö-Effekt.



Passendes Motto: «Nemo na eis»



Trouvaillen gab es viele zu entdecken. So etwas die «Finkechlopfer» aus Nussbaumen, die mit ihrem Motto «out of control» an eine Endzeit-Mad-Max-Truppe erinnerten. Oder die Gruppe namens «Olympischer Norovirus», die den Sportlern an den Olympischen Spielen «Toi Toi» wünscht. Die häufigsten Themen waren zweifelsohne Papa Moll und das «Sparen». Rund eine Stunde dauerte der Umzug.

Die Besucher wurden mit Flüssigkeiten und Süssigkeiten beschenkt. Auch der Jury-Wagen wurde auffällig oft aufgesucht, um auch der Jury einen kleinen Umtrunk zu spendieren. Auf Nachfrage bekräftige Brödlimeister Schmid, dass sich die Jury aber selbstverständlich nicht bestechen lasse, sondern nach streng objektiven Kriterien urteile. So setzte sich bei den Guggen die Bräusi-Vögel aus Spreitenbach durch, bei den Gruppen die «Familie Moll», bei den Paaren und Einzelmasken «Miss Banknote» und in der Kategorie «Wagen» die 34er-Höckler aus Ennetbaden. Den Spezialpreis Jugendpreis holten sich die Noteklecksler aus Baden. Den Abschluss des Umzuges bildete die Kappi-Clique mit dem Motto «Nemo na eis». Dieses könnte passender nicht sein, stehen doch bis Dienstagabend und dem abschliessenden Monsterkonzert auf dem Cordulaplatz noch einige fasnächtliche Höhepunkte an.

An the winner is...

Gewonnen haben:

Guggen

Rang Nummer Name 1 10 Bräusi-Vögel Spreitenbach

Alice im Wunderland 2 65 Schnüffler-Clique Wettingen

Globi 3 45 Aaregusler Bern

Piraten

Grosse Gruppen und Kleine Gruppen

Rang Nummer Name 1 31 Familie Moll

Papa Moll suecht sin Platz z’Bade 2 24 Pappnase

Kafiklatsch statt Facebookquatsch 3 46 Funteam Obersiggenthal

Dubler Mohrechöpf 4 66 Olympischer Norovirus

Olympischer Norovirus 5 49 De Oschterhaas mues spare

De Oschterhaas mues spare

Paare und Einzelmasken

Rang Nummer Name 1 43 Frau Versus Miss Banknote 2 17 De Spiegel vo Bade

Spieglein Spieglein 3 52 S’Madi

Gspart 4 27 Letschtminütler Alles steht Knopf 5 38 Spargeist Spargeist

Wagen

Rang Nummer Name 1 33 34er Höckler Ennetbaden Horniii 2 4 Dättschwiler 05 Papa Moll im Rägebogeland

Spezial Jugendpreis