Um welche Waffe es sich genau handelt, gibt er aus ermittlungstechnischen Gründen nicht bekannt. Sie sei aber in der Nähe des Wohnorts der Familie gefunden worden. «Damit lagen wir richtig in der Annahme, dass der Kopf mutwillig abgetrennt wurde. Die Katze wurde also nicht von einem Wildtier oder durch einen Unfall getötet.»

Situation sei sehr befremdend

Für Familie Rebmann waren die letzten Monate nicht einfach. «Wir konnten gar nicht richtig um Runa trauern. Das Drumherum hat uns zu sehr beschäftigt», sagt Jordana Rebmann. Die Situation sei für die Familie mysteriös und sehr befremdend. «Wir haben schon viele Sachen gelesen, doch so etwas haben wir noch nie gehört, geschweige denn erlebt.» Sie wüsste nicht, weshalb jemand Runa hätte töten und deren Rumpf in den Garten der Familie legen sollen. «Wir wohnen seit vielen Jahren in Oberrohrdorf und pflegen ein gutes Verhältnis zur Nachbarschaft.»