Extremsportlerin Nina Vogelsanger: «Downhill heisst für mich Freiheit»

Sie ist «nicht so die Hochtreterin». Downhillerin Nina Vogelsangers liebste Gangart mit dem Fahrrad ist bergab. Schon seit acht Jahren betreibt die Dättwilerin die Extremsportart Downhill. Aber was ist das eigentlich? Downhill ist eine besondere Variante des Radsports. Es geht stets bergab: so steil wie möglich, so schnell wie möglich. Hindernisse wie Steine, Wurzeln, loser Untergrund oder Bodenwellen erfordern vom Fahrer höchste Konzentration. Jede Strecke hat ihre Schwierigkeiten, jede Unaufmerksamkeit ihre Folgen.

Vor acht Jahren ist Nina Vogelsanger erstmals mit dem Extremsport in Kontakt gekommen. Als sie in der Lenzerheide in den Ferien war, besuchte sie den dortigen Bikepark. «Eigentlich ging ich nur aus Langeweile. Als ich dann aber ein-, zweimal die Strecke runtergefahren bin, hatte ich unglaublichen Spass.» Dies war der Augenblick, an dem das Downhillfahren zum Lieblingshobby der 19-Jährigen wurde.

Ihr Wohnort eignet sich schlecht für ihr Hobby

Letzten Sommer machte Nina Vogelsanger an der Kantonsschule Baden die Matura. Nun ist sie in einem Zwischenjahr, in dem sie Geld verdienen und so viel Fahrrad fahren will, wie es geht. Zurzeit arbeitet sie Teilzeit bei der Backwaren-Kette «Dunkin’ Donuts» in Zürich und kümmert sich um das Online Management der Firma Zanotelli. Aber auch das Fahrradfahren kommt nicht zu kurz. «Ich fahre sicher mindestens eine Stunde pro Tag», sagt sie.