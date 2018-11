Es sind die Spuren einer langen sportlichen Karriere, die sich in Niki (Nicolas) Böschensteins Leben nach wie vor im positiven wie im negativen Sinne zeigen. Die Leidenschaft für den Turnsport führte Böschenstein aus Würenlos einst als Hoffnungsträger in das Nationalkader des Schweizer Kunstturnteams. Unzählige Höhepunkte, die er als fünffacher Schweizer Meister im Mehrkampf auch an Europa- und Weltmeisterschaften feierte, prägten seine Karriere genauso wie verletzungsbedingte Pausen. Auch seine Unerschrockenheit, als junger Turner in oder neben der Halle so manch eine Grenze auszuloten, hinterliess Spuren. Seit er 2011 aus dem Kader ausgetreten war und damit dem Leistungszentrum in Magglingen den Rücken gekehrt hatte, ist Spreitenbach sein neues Zuhause geworden: «Ich habe mich bewusst für diesen Ort im Limmattal entschieden – die Nähe zu meiner Familie ist mir sehr wichtig. Gerade weil ich zehn Jahre weit weg von meinem familiären und kollegialen Umfeld verbrachte, schätze ich heute jede gemeinsame Minute umso mehr», sagt er. Seine sportliche Laufbahn begann als fünfjähriger Knirps beim TV Watt in Regensdorf. Blut schwitzen Vorbei sind die Zeiten, in denen er für internationale Wettkämpfe rund um die Welt reiste. Vorbei sind auch die unzähligen Stunden im Training, wo er sich vom Sprungtisch abstützte, um sekundenschnell durch die Luft zu wirbeln, oder wo er am Boden neben Krafthandständen und Spagat seine Schrauben in der Diagonale drehte. Die Hände sind nicht mehr gezeichnet von der schützenden Hornhaut, die sich von den dynamischen Fliegern am Reck oder den schwingenden Elementen am Barren gebildet hatte: «Am besten turnte ich zwar am Barren, aber es war auch das Gerät, wo ich am meisten Blut schwitzte», sagt er.

Noch heute könne er sich gut an Schlüsselmomente in der Luft erinnern, wenn etwa das Leder eines Reckhandschuhs gerissen war oder eine Übung misslang und er nur noch auf eine weiche Matte hoffte, die ihn auffangen würde. Es erstaunt nicht, dass Böschenstein gewisse Turnelemente noch immer beherrscht, und so lautet seine Antwort auf die Frage eines möglichen Comebacks: «Wenn ich meine Ringhandschuhe wiederfinden würde, wer weiss» – vorläufig bliebe dies aber ein Traum. Emotionen, die heute fehlen Es war ein Abschnitt in seinem Leben, welcher von Disziplin und einer Emotionalität geprägt war, die er manchmal vermisst: «Diese intensiven Emotionen fehlen im Alltag komplett. Vor allem vermisse ich diesen Heisshunger nach dem Auspowern. Das kann man sich nicht mehr vorstellen, dieser grenzenlose Hunger, weil einem das Training restlos die Energie gekostet hatte», sagt er. Ehrfurcht packe ihn hingegen beim Blick auf die Entwicklung, die sich in den letzten zehn Jahren in der Sportart – besonders bei den Männern – vollzogen habe. Die Vielseitigkeit und der Wandel zum Hang ins Extreme komme einer Explosion gleich: «Ich bin froh, dass es nicht mehr meine Zeit ist. Obwohl auch ich ein Draufgänger war, gilt das ‹Nonplusultra› von damals heute als bessere Einturn-Übung», so Böschenstein.