Rund zwei Millionen Tonnen Nahrungsmittel gehen jährlich zwischen Feld und Teller verloren. Vieles davon wäre noch essbar. Ein neueres Konzept, um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, ist das der «RestEssBar»: An einem jederzeit frei zugänglichen Ort steht ein Kühlschrank, in dem überschüssige Lebensmittel von verschiedenen Läden zur Verfügung gestellt werden. Freiwillige transportieren diese zu den Kühlschränken. Mittels einem per SMS oder Mail generierten Zugangscode können das Schloss geöffnet und die Lebensmittel herausgenommen werden.

Solche Gemeinschaftskühlschränke gibt es inzwischen in zwölf kleineren und grösseren Ortschaften, auch wenn nicht alle unter dem Namen «RestEssBar» laufen. Die Stadt Baden erhält nun Standort Nummer 13. Am 30. August werden die von der «Brauerei Müller» gesponserten Kühlschränke an der Gartenstrasse 2 in Betrieb genommen.