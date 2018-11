Generationen von Badenerinnen und Badenern liessen bei Schaich Passfotos und Familienfotos machen. Nun ist damit Schluss: Die Foto-Pro-Gruppe wird liquidiert, schweizweit acht Läden machen dicht, darunter das Geschäft am Badener Bahnhofplatz. Laut Dieter Erhardt, Verwaltungsratspräsident der Foto-Pro-Gruppe, sind in der Filiale in Baden fünf Angestellte von der Schliessung betroffen. Am Dienstag wurden sie informiert. «Das Geschäft schliesst per sofort, entweder noch am Donnerstagabend, ansonsten spätestens am Freitagmorgen», so Erhardt am Donnerstag. «Die Chance, dass jemand anderes das Fotogeschäft an dieser Stelle weiterführt, ist gleich null. Der Name Foto Schaich wird aus Baden verschwinden, es tut uns leid», sagt Erhardt. Die Situation in Baden sei besonders schwierig gewesen: «Die Mieten in Baden sind enorm hoch. Spätestens im März 2019 hätten wir die Filiale an diesem Standort aufgegeben, wenn der Vertrag mit dem Vermieter ausgelaufen wäre.»

Hermann Schaich gründete 1920 im Haus Süssli am Bahnhofplatz die Firma H. Schaich, Optik, Foto. 1931 erwarb er das Diebold-Haus und liess es zum Geschäftshaus «Badenerhof» umbauen, wo das Geschäft bis zuletzt seinen Platz hatte.