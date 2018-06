Was in Neuenhof klappt, scheint in Dietikon nicht möglich. Rückblende: Ende März gab der Dietiker Stadtrat bekannt, dass er darauf verzichtet, die bestehenden 13 Defibrillatoren in der Stadt mit Geräten der neusten Generation auszuwechseln. Eine solche Aktualisierung hatte Gemeinderat Olivier Barthe (FDP) in einer Interpellation gefordert. Er wollte, dass die Defibrillatoren durch neue der Dietiker Firma Lifetec ersetzt werden. Diese verbinden im Gegensatz zu den derzeitigen Modellen bei ihrer Aktivierung die Helfer sofort mit dem Rettungsdienst und leiten die örtlichen Koordinaten dem Sanitätsdienst weiter. Für diese Geräte war der Stadtrat aber nicht zu begeistern.

Gebrochene Rippen

Urs Gottesleben konnte nur den Kopf schütteln, als er von der Entscheidung des Stadtrats vernahm. Der Neuenhofer Carrossier setzt seit März auf das interaktive Gerät und versteht die Haltung der Stadt nicht. «Man kann doch nicht von der Bevölkerung erwarten, dass sie sich in einer solchen Ausnahmesituation tatsächlich noch an den Nothelferkurs erinnert», sagt er. Und selbst wenn man wisse, was zu tun sei, sei die Hemmschwelle extrem hoch.

Alles auf die Herzdruckmassage zu setzen, findet er ebenso nicht richtig. «Bei einer Herzdruckmassage bricht man dem Betroffenen ziemlich sicher die Rippen. Leute trauen sich das wohl noch weniger zu als die Betätigung eines Defibrillators», sagt Gottesleben. Er habe Mühe damit, dass sich Dietikon so davor sträube. «Es geht schliesslich um Menschenleben.» Seine Geschichte zeige, dass es eben auch anders gehe.