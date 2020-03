Erste Kursausfälle bei den RVBW wegen Corona-Virus

Die Regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen (RVBW) führen den Abbau des Angebots in zwei Phasen durch, wie sie am Mittwoch mitteilten. In einer ersten Phase fallen folgende Kurse bis auf weiteres aus:

- Linie 6: Baden-Rütihof um 11.50 Uhr (Rütihof-Express)

- Linie 6: Rütihof-Baden um 13.19 Uhr (Rütihof-Express)

- Linie 7: Birmenstorf-Baden- Wettingen Zentrum um 6.52 Uhr

- Alle Kurse der vier Nachtbus­linien in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag.

Nächste Woche werden in einer zweiten Phase weitere Fahrplananpassungen vorgenommen, wie die RVBW schreiben. Das Angebot werde zurzeit ausgearbeitet, geprüft und auf den Fahrplan der SBB abgestimmt. Auch die Beratungs- und Verkaufsstelle Badenmobil ist seit gestern bis auf weiteres geschlossen. Die alternativen Services sind auf der Website (www.rvbw.ch/verkauf) publiziert. (az)