Gross war die Erleichterung am 9. Februar, als die «Schweiz am Wochenende» über die Rettung des «Himmels» in Baden berichtete. Quasi in letzter Sekunde wurde der Konkurs des 170-jährigen Traditionshauses abgewendet: Die Bäckerei Konditorei Frei AG mit Sitz in Obersiggenthal übernahm den «Himmel» und das «Delise» in Baden sowie das «Bijou» an der Wettinger Landstrasse und damit auch die 35 Mitarbeitenden. Wie verlief die Übernahme, was hat sich seither getan und wieso sehen die Cafés mehr oder weniger immer noch gleich aus wie vor der Übernahme?

Der neue Inhaber Dominik Frei (48) – er führt das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Hansjörg – blickt auf intensive und vor allem auch emotionale Wochen zurück: «Als ich am Samstag, als die Übernahme in der Zeitung verkündet wurde, den ‹Himmel› besuchte, waren die Reaktionen überwältigend.» Doch nicht nur vor Ort habe er Rückmeldungen erhalten. «Dank digitalen Medien erreichten mich schon am Samstag Glückwünsche aus der ganzen Welt», sagt Frei. Besonders berührend sei der Moment gewesen, als er zusammen mit dem ehemaligen Geschäftsführer und jetzigen Produktionsleiter Jörg Holstein das Café betreten habe. «Viele Kunden haben geklatscht und sich bedankt, dass das Traditionscafé weiter Bestand haben wird.» Natürlich sei dieser erste Tag in Sachen Emotionen der intensivste gewesen. «Doch ich erhalte heute noch Rückmeldungen von Menschen, die einfach nur froh sind, existiert das Café weiter, mit dem nicht wenige Kindheitserinnerungen verbinden. Auch wenn er sich – und das betont Frei immer wieder – nicht als der grosse Retter sieht, «so machen solche Rückmeldungen natürlich grosse Freude». Daneben habe es aber auch kritische Stimmen gegeben, wie etwa: «Was hast Du Dir da aufgeladen?! Bist Du sicher, dass Du das ganze Ausmass der wirtschaftlichen Misere des ‹Himmels› erkannt hast?» Oder Stimmen, die davor warnten, dass die Übernahme eventuell das ganze Unternehmen mit seinen bereits elf Filialen in Gefahr bringen könne.

Investitionen werden geprüft

Doch sechs Wochen nach der Übernahme zieht Frei eine positive Bilanz: «Böse Überraschungen sind bisher ausgeblieben.» Im Gegenteil: Die übernommenen Mitarbeiter seien sehr motiviert und würden sich auf Neues einlassen. «Man darf nicht vergessen: Der Betrieb stand kurz vor dem Konkurs.