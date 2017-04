Mario Lang hat etwas geschafft, von dem viele träumen: Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Der 43-Jährige ist Gründer und Inhaber von helikopterflug.ch, einer Vermittlungsplattform für Heli-Flüge. Der Wohlenschwiler startete im eigenen Keller, mittlerweile beschäftigt er zehn Mitarbeiter in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Doch der gelernte Maschinenzeichner hatte nicht immer den Traum vom Fliegen.

Es ist ein nebliger Morgen. Mario Lang sitzt im Flughafenrestaurant in Beromünster. Die Leute kennen ihn gut. Er hat hier seinen Helikopterflugschein gemacht. Er spricht mit seinem ehemaligen Fluglehrer und Geschäftspartner Hansrudolf Müller – man merkt schnell: Dieser Mann hat eine Leidenschaft fürs Fliegen. Er komme zwar aus einer flugbegeisterten Familie, sein Vater hatte selbst einen Flugzeugschein in Birrfeld gemacht – und auch sein Bruder besitzt den Pilotenschein. Doch es war nicht von Anfang an klar, dass Lang mit der Fliegerei einmal sein Geld verdienen würde. Er sei bereits als kleiner Bub mit seinem Vater mitgeflogen und später auch Gleitschirm, danach kam er aber in eine Trotzphase: «Ich wollte das nicht mehr, das war meine Art der Rebellion in der Pubertät.» Also machte er eine Ausbildung zum Maschinenzeichner und arbeitete später bei seinem Vater in der Firma als Videoproduzent.