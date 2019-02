Der aktuellste Untersuchungsbericht zum Bachwasser in Wohlenschwil vom Dezember 2018 sorgt für Reaktionen. Hintergrund: Im Bericht wies unter anderem der Laubisbach beim Grundwasserpumpwerk Frohberg und beim Bildhauerhüsli einen erhöhten Nitratwert auf. Wie die Gemeinde in ihrem Infoblatt mitteilt, sind die «relativ hohen Nitratwerte auf die intensiven Regenfälle im Dezember» zurückzuführen.

Als Reaktion fordert ein Leser den Gemeinderat im «Reussboten» auf, entweder – wohl nicht ganz ernst gemeint – den Niederschlag auf dem Gemeindegebiet zu begrenzen oder wirksame Einschränkungen bei der landwirtschaftlichen Nutzungen zu erlassen. Die Befürchtung des Leserbriefschreibers: dass Gülle und Düngemittel infolge der landwirtschaftlichen Nutzung das Grundwasser verschmutzen könnten. Doch hängen Bach- und Grundwasser überhaupt zusammen?

Peter Meyer, Nitrat-Obmann der Gemeinde Wohlenschwil, erklärt auf Anfrage, wie es erst zu den erhöhten Nitratwerten kommen konnte: «Weil es im Dezember intensiv geregnet hat, ist es vermutlich in Kombination mit der Trockenheit 2018 zu Ausschwemmungen im Einzugsgebiet des Laubisbachs gekommen. Das hat dazu geführt, dass das in den Böden enthaltene Nitrat via Drainagen ins Bachwasser gelangt ist.» Die erhöhten Werte hätten aber kaum Auswirkungen auf die Trinkwasserqualität, versichert Meyer, der seit 1994 als Nitrat-Obmann tätig ist und die Entwicklung der Werte mit Argusaugen beobachtet: «Der Laubisbach infiltriert sich nur marginal in das Grundwasser der Gemeinde.»