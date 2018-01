Die «Langmatt» blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück: Insgesamt 13 859 Besucherinnen und Besucher sind 2017 bei den zahlreichen Veranstaltungen und Ausstellungen begrüsst worden. Mit dieser Zahl wurde nicht nur das viertbeste Resultat in der Geschichte des Impressionisten-Museums erreicht, sondern es ist auch das erste Mal seit den Gründungsjahren, dass in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als 12 000 Personen den Weg in die «Langmatt» fanden.

Dass die Veranstaltungen sich solch grosser Beliebtheit erfreuen, ist keine Selbstverständlichkeit. Im Jahr 1990, als die «Stiftung Langmatt Sidney und Jenny Brown» den Museumsbetrieb aufnahm, kamen über 24 000 Besucher, was gleichzeitig den bisherigen Rekord darstellt. Danach sanken die Besucherzahlen markant. So wurde in der jüngeren Vergangenheit mit durchschnittlich 6 000 bis 8 000 Personen nur noch knapp ein Drittel des Startrekords erreicht.

Im Jahr 2015 zählte die «Langmatt» zuletzt rund 6 700 Besucher. 2015 ist auch das Jahr, in dem Markus Stegmann den Posten als Museumsdirektor übernommen hat. Unter der Leitung des Deutschen geht es für die «Langmatt» seither wieder bergauf. Ist er also hauptverantwortlich für den gegenwärtigen Erfolg?

Den Anstieg in den Besucherzahlen allein an seiner Person festzumachen, liegt Stegmann fern. Stattdessen stellt er das Konzept in den Vordergrund: «Die knappe Verdoppelung der Besucherzahlen von 2015 auf 2016 liegt in einer anderen Ausrichtung der Ausstellungen und Veranstaltungen. Diese sprechen ein breiteres Publikum an als zuvor.»