Erfolglose Standortsuche: Post Dorf bleibt

Die Wettinger Filialen an der Bahnhofstrasse 92 (Post Dorf) und an der Staffelstrasse 62 (Post Langenstein) sollten durch eine moderne Filiale im Quartier Langenstein-Altenburg ersetzt werden. So sah der Plan der Post aus. Doch: «Die Suche nach einem geeigneten Standort blieb erfolglos», teilt die Post mit. Deshalb setze sie nun auf den bestehenden Standort an der Bahnhofstrasse 92 – sie baut die Filiale Wettingen Dorf umfassend um. Die Filiale Wettingen Langenstein bleibt noch bis zur Eröffnung der neugestalteten Post an der Bahnhofstrasse geöffnet.

Im November 2019 hatte die Post ihre Absicht kommuniziert, die beiden Filialen Wettingen Dorf und Wettingen Langenstein durch eine neue, moderne Filiale im Quartier Langenstein-Altenburg zu ersetzen. In der Folge fand sie jedoch keinen geeigneten Standort. Deshalb investiert sie in das bestehende Gebäude an der Bahnhofstrasse 92. Sie erneuert die Räumlichkeiten und realisiert eine «moderne und helle Post für die Zukunft». Zum Angebot in den neugestalteten Räumlichkeiten gehören künftig eine Informations- und Beratungszone sowie vier Schalter, die den Kundinnen und Kunden während längerer Öffnungszeiten als heute zur Verfügung stehen.

Baugesuch Ende November, Wiedereröffnung im Sommer

Die Post plant, Ende November 2020 das Baugesuch einzureichen. Die Umbauarbeiten beginnen im ersten Quartal 2021 und dauern rund drei Monate. Ab Sommer 2021 steht die Filiale Wettingen Dorf der Kundschaft dann wieder zur Verfügung. Die Filiale Langenstein bleibt noch bis zu Eröffnung der modernisierten Post an der Bahnhofstrasse bestehen.

«Der Standort an der Bahnhofstrasse 92 ist zentral gelegen und verkehrstechnisch gut erschlossen», argumentiert die Post. In unmittelbarer Nähe befindet sich eine Bushaltestelle, und direkt vor dem Gebäude stehen Parkplätze zur Verfügung. Zudem finden sich entlang der Landstrasse zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten.

Weil die Kundinnen und Kunden in den Filialen an der Bahnhofstrasse und an der Staffelstrasse immer weniger Postgeschäfte erledigen, hatte die Post bereits in den vergangenen Jahren neue Lösungen für ihr Angebot gesucht. Sie hatte dazu auch Gespräche mit den Behörden geführt. Zudem entsprechen die jetzigen Räumlichkeiten der beiden Filialen nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Die Wettinger Post-Landschaft ab Sommer 2021 sieht wie folgt aus: Neben der modernisierten Filiale steht in Bahnhofsnähe weiter die Filiale mit Partner im Volg zur Verfügung. Eine Aufgabe- und Abholstelle und ein My Post 24-Automat stehen bei der Migros an der Landstrasse. Geschäftskunden können zudem eine separate Aufgabestelle an der Seminarstrasse nutzen.