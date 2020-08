Er ist Risikopatent – doch der Ammann hält an Gmeind fest: «Falls nötig, werden wir Masken verteilen»

Zwar teilte auch Mägenwil am 17. April mit, dass die Gmeind nicht wie vorgesehen am 3. Juni stattfinden wird. Aber statt die Traktande einfach auf die Wintergmeind zu verschieben, entschied sich der Gemeinderat, das Datum der Sommergmeind zu verschieben. Und zwar um knapp zwei Monate auf den 26. August.

Am 1. April 2020 erliess der Regierungsrat eine Sonderverordnung: Diese erlaubt es, dringende Geschäfte, die keinen Aufschub dulden, an die Urne statt vor die Gemeindeversammlung zu bringen. Verschiedene Gemeinden machen davon Gebrauch: Oberrohrdorf etwa bringt einen Verpflichtungskredit am 27. September an die Urne, Bellikon den Kredit für die Sammelstelle Rütimatt.

In den ersten Apriltagen teilte eine Gemeinde nach der anderen mit, dass die nächste Gemeindeversammlung aufgrund der Coronapandemie ausfällt. Kurz zuvor, am 20. März, waren schweizweit Ansammlungen von mehr als fünf Personen verboten worden.

Dennoch kann einem Angst und Bange werden, wenn man an die Platzverhältnisse der letzten Mägenwiler Gemeindeversammlung denkt. «Statt in der Aula werden wir die diesjährige Sommergmeind erstmals in der neuen Doppelturnhalle durchführen», sagt Leuthard.

Diese bietet rund 1100 Quadratmeter Platz. Zudem sei nicht mit so vielen Teilnehmenden zu rechnen wie zuletzt. Die 154 vom vergangenen Dezember war aufgrund brisanter Traktanden eine aussergewöhnlich hohe Zahl. An der Sommergmeind vor einem Jahr nahmen bloss 68 Stimmberechtigte teil.

Der Wermutstropfen beim Blick zurück

Die Corona-Massnahmen werde man einhalten, verspricht Marin Leuthard. Falls bis Ende August eine Maskenpflicht gelten sollte, werde man am Eingang Masken verteilen. «Die Gemeinde hat Masken», versichert Leuthard. Und eine Liste aller Anwesenden sei an einer Gemeindeversammlung ohnehin gegeben. Zudem müssen Gegenstände wie Mikrofone nach jedem einzelnen Einsatz desinfiziert werden, schreibt der Kanton in einer Information an die Gemeinden.

Bei allem Optimismus bleibt ein Wermutstropfen: Rückblickend wäre es sicherer gewesen, die Sommergmeind an ihrem ursprünglichen Datum, dem 3. Juni, durchzuführen. Nie war die Zahl laborbestätigter Fälle in der Schweiz tiefer als in jener Woche.

Die täglichen Neuansteckungen lagen im tiefen zweistelligen Bereich, an einzelnen Tagen gar unter zehn. «Die damals geltenden Massnahmen hätten die Durchführung einer Gmeind allerdings nicht erlaubt», sagt Leuthard.