Cathryn Lehmanns Welt schwankt noch ein bisschen. Die letzte Woche verbrachte die 46-Jährige als Backgroundsängerin von Philipp Fankhauser auf dem Kreuzfahrtschiff des «Rock & Blues Cruise». Die Musik ist im Leben der Sängerin aus Ennetbaden allgegenwärtig. Mit der Frauengruppe «Härz», die letztes Jahr entstand, brachte sie im Juni die erste CD heraus. Die Gruppe, bestehend aus sechs Müttern aus der ganzen Deutschschweiz, singt Lieder aus dem Leben auf Mundart. Innerhalb kürzester Zeit wurden 10 000 CDs verkauft. Ausserdem leitet Lehmann einen Kinderchor in Ennetbaden, gibt Gesangsunterricht und tritt Solo auf. Cathryn Lehmann kam nicht zur Musik, sie war einfach immer da: «Meine Mutter sagt immer, ich sang, bevor ich sprechen konnte.» Doch bevor sie wusste, dass das Singen ihr Lebensweg sein sollte, verging Zeit: «Ich spielte lange Gitarre, hatte fast 16 Jahre Unterricht, doch irgendwie war es immer ein Kampf, in die Lektionen zu gehen.» Doch sie ging hin, weil die Musik eben doch wichtig war in ihrem Leben. Dann kam der Aha-Moment: Lehmann, aufgewachsen in Staufen, besuchte die Kanti in Wettingen und wurde dort Backgroundsängerin einer Band. Von da an war ihr klar: Singen ist das, was sie machen will.

Sie gründete Bands und war Teil von Bands, meistens alles gleichzeitig. Währenddessen schloss sie die Ausbildung zur Kindergärtnerin ab. Nach sieben Jahren in diesem Beruf entschied sie mit 29 Jahren, alles auf die Karte Musik zu setzen. «Musik war für mich schon immer mehr als nur ein Hobby. Als ich merkte, dass es mir montags immer schwerer fiel, als Kindergärtnerin arbeiten zu gehen, war es Zeit, die Musik zu meinem Beruf zu machen.»

Popunterricht kam gut an Sie flog nach Amerika und besuchte in Los Angeles das Musicians Institute, eine berufsbildende Musikschule. «Ich wollte eine professionelle Meinung über meine Gesangskünste. Wenn sie gesagt hätten: Tönt nett, aber geh lieber zurück zu den Kindergartenkindern, dann wärs das wohl gewesen.» Das Gegenteil war der Fall: Lehmann wurde von allen Seiten gelobt. Nach knapp einem Jahr kehrte sie zurück in die Schweiz und fing an, Gesangsunterricht zu geben. «Damals gab es fast nur klassischen Gesangsunterricht. Ich unterrichtete aber Pop, das kam sehr gut an.» Dann wurde sie Backgroundsängerin von Seven. Die ersten sechs Jahre seines Werdegangs war Lehmann mit dabei. «Es war eine wahnsinnig tolle Zeit, aber auch anstrengend», sagt sie. In dieser Zeit wurde sie Mutter. Paula ist jetzt 14, Timo wird bald zwölf. Sie hatte keine Zweitbesetzung, wenn ein Konzert anstand, musste sie einfach Zeit haben. Nach dieser Zeit unterrichtete sie sieben Jahre lang Sologesang an einer Musikschule. Letztes Jahr kündigte sie. «Das war zwar eine Sicherheit, die ich hatte, aber ich entschloss mich, mich voll und ganz auf meine Musik zu konzentrieren.»