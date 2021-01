Ende des Seilziehens: Baden korrigiert Gebühren für Dauerparkieren deutlich nach unten

Bis zu 1200 Franken, also viermal mehr als beispielsweise die Stadt Zürich, wollte Badens Stadtrat für Jahresparkkarten in Aussenquartieren neu verlangen. Bisher konnte man dort teilweise gratis parkieren. Doch der Einwohnerrat legte im Dezember sein Veto gegen die Höhe der Tarife ein: Er entschied, dass sich die Gebühren «generell am Durchschnitt der Schweizer Städte» orientieren müssen.