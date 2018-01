Aeschbach macht im Demissionsschreiben an den Kanton gesundheitliche Probleme geltend, die im letzten Dezember auftraten. Die Arbeitsbelastung nehme massiv zu, und es gebe «interne Schwierigkeiten» in der Gemeinde. «Erschwerend kommt hinzu, dass das Vertrauen in unseren Gemeindeammann nicht mehr da ist, und dass unter diesen Umständen keine konstruktive Zusammenarbeit mehr möglich ist», schreibt Aeschbach. Für Differenzen sorgte diesen Winter die Kindertagesstätte.

Auch Rebecca Schneider sagt: «Wegen der Entwicklungen um die Kita auch mein Vertrauen in den Gemeindeammann gelitten.» Als Rücktrittsgrund gibt sie zudem ihre neue Stelle an, die sie im März antritt, das Gemeinderats-Amt sei zeitlich nicht mehr mit ihrem Beruf vereinbar.

Warum kam es rund um die Kita zu Differenzen? Sie war im ehemaligen Restaurant Eintracht untergebracht, das Ammann Robert Müller und seiner Frau gehört. Ende November deckte die AZ auf, dass es rund um die Kita «im Dörfli» Probleme gab: Mehrere aktuelle und ehemalige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen warfen der Kita-Betreiberin vor, Löhne zu spät oder gar nicht bezahlt zu haben.