Es ist nicht die erste Meldung in den letzten zwei Jahren, die aus Sicht des Casinos nicht nötig gewesen wäre. Im September 2016 erlitten die Expansionspläne nach Österreich Schiffbruch: Das Badener Casino hatte die Lizenz für eine Spielbank in Wien bereits erhalten, doch der Verwaltungsgerichtshof hob die Konzession wieder auf. Nur einen Monat später ging eine telefonische Bombendrohung beim Grand Casino Baden ein. Eine Bombe gab es nie, aber das Casino wurde für mehrere Stunden geschlossen und geräumt. Ein damals 24-jähriger im Kanton Zürich wohnhafter Tscheche soll die Drohung ausgesprochen haben, diese Woche hätte der Fall vor dem Bezirksgericht Baden verhandelt werden sollen, er wurde aber verschoben.

2017 folgte in Baden eine politische Diskussion zum Casino, das zu einer Mehrheit der Stadt gehört. SP-Einwohnerrat Markus Widmer verlangte vom Stadtrat den Verkauf der Spielbank-Aktien – es sei nicht die Aufgabe der Stadt, ein Casino zu betreiben. Doch der Stadtrat hält an seiner Beteiligung fest.

Die gute Nachricht: 2017 stiegen Bruttospielertrag und Besucherzahlen erstmals seit 2012 wieder an. Sollte am 10. Juni an der Urne das Geldspielgesetz angenommen werden, wäre dies für das Casino vielleicht der Beginn einer Glückssträhne.