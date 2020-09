Einwohnerrat versenkt die Idee einer Flussbadi – knappe Mehrheit bei Abstimmung

Und Berger wies auf die Petition mit derselben Forderung hin, die bereits von 2500 Personen unterzeichnet wurde, über 1000 von ihnen lebten in Baden. Diese hohe Zahl sei ein Zeichen dafür, dass der Stadtrat noch einmal über die Bücher müsse. «Auch, damit Baden mit anderen Städten mithalten kann, in denen Flussbaden möglich ist.»

Doch Schwimmen in der Limmat erfolge auf eigene Verantwortung, und die Stadt wolle nicht die Verantwortung übernehmen für den Einstieg.

Auch Stadtratskandidat Stefan Jaecklin meldete sich zu Wort: «Wir haben Verständnis für die Haltung des Stadtrats», sagte er im Namen der FDP. «Sobald es Einstiege gebe, kämen möglicherweise Haftungsfragen auf die Stadt zu.»

Er sprach aber von einem «konstruktiven Vorschlag» in Form einer neuen Anfrage an den Stadtrat: «Wenn wir Ausbuchtungen an der Limmat machen würden mit grossen Steinen, würde dies einerseits Lebensraum schaffen und andererseits Möglichkeiten für einen Einstieg in den Fluss.»