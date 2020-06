Einwohnerrat tagte im neuen Tägi – im Fokus standen die Finanzen

Normalerweise kommt für die Wettinger Einwohnerratsitzungen der Rathaussaal zum Zug, doch der bietet in Zeiten von Corona und einzuhaltenden Abstandsregeln zu wenig Raum. Da das Tägi am 6. Juni – nach zweijähriger Sanierung – wieder eröffnet hat, was sich die Gemeinde rund 51 Millionen Franken kosten liess, passte es gut, dass die Einwohnerräte für die erste Sitzung nach dem Lockdown im neuen Tägi-Eventsaal Platz nehmen konnten. Das fand auch Gemeindeammann Roland Kuster (CVP), der sich deshalb zu Beginn – ansonsten unüblich – an die Einwohnerrätinnen und -räte wandte: «Es freut mich ganz besonders, dass die erste offizielle Veranstaltung im neu sanierten Tägi eine Einwohnerratssitzung ist.»

In der geräumigen, hellbeleuchteten Halle wurde der Rechenschaftsbericht und der Rechnungsabschluss 2019 ausführlich und detailliert besprochen. Die Gemeinde hatte das Jahr bei einem Umsatz von 106,5 Millionen Franken mit einem positiven operativen Ergebnis von rund 2 Mio. Franken und einem Gesamtergebnis von knapp 3,1 Mio. Franken Ertragsüberschuss abgeschlossen. «Es ist wichtig, das positiv erscheinende Resultat richtig einzuordnen», sagte Francois Chapuis (CVP), Präsident der Finanzkommission. Auch die Fraktionen waren sich einig, dass das Ergebnis nur auf den ersten Blick positiv schien. Dies, weil der Gewinn hauptsächlich durch die Entnahme aus Aufwertungsreserven sowie Erträgen durch Finanzanlagen erzielt werden konnte. «Von einer nachhaltigen Finanzierung sind wir leider weit entfernt», bekräftigte der Fiko-Präsident. Rechenschaftsbericht und Rechnungsabschluss wurden beide vom Einwohnerrat genehmigt.

Zwei Motionen wurden zurückgezogen

Nach rund zweieinhalb Stunden kamen dann auch noch die beiden Motionen zur Sprache, die ebenfalls auf der Traktandenliste standen. Einerseits die gemeinsame Motion der Fraktionen von SVP und FDP betreffend Einführung einer Wirkungsorientierten Verwaltungsführung WoV (die AZ berichtete). Bereits 2015 war deshalb ein Vorstoss eingereicht worden und im Januar 2020 erneut, weil dieses Jahr die Revision der Gemeindeordnung ansteht. Doch in Anbetracht der finanziellen Lage empfahl der Gemeinderat den Vorstoss abzulehnen. Die Motionäre akzeptierten das und zogen diesen deshalb zurück.

Andererseits war da auch noch die Motion der Fraktion SP/WettiGrüen betreffend Verwendung von Mehrweggeschirr. Darin wurde gefordert, dass das Polizeireglement mit dem Absatz angepasst werde, dass Bewilligungen für Einzelanlässe nur erteilt werden sollen, wenn für die Abgabe von Getränken und Speisen Mehrweggeschirr gegen Pfand verwendet wird. Der freiwillige Verzicht auf Wegwerfgeschirr sei zwar gut, in der Praxis zeige sich aber, dass die Bequemlichkeit meist überwiege und dann doch Wegwerfmaterial verwendet werde, schrieben die Motionäre. Die Gemeinde lehnte das aber ab, da es sich bei den meisten bewilligten Einzelanlässen der vergangenen zwei Jahre hauptsächlich um Vereinsanlässe wie Turnerabend oder Guggenparty gehandelt habe. Diese würden sich mit solchen Veranstaltungen finanzieren: «Eine Pflicht zu Mehrweggeschirr würde bei gewissen Vereinen zu finanziellem und personellem Mehraufwand führen.» Die SP bedauerte zwar die Ablehnung, zog die Motion aber zurück.