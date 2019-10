Einwohnerrat sagt Ja zum Zusatzkredit für das Schulhaus Burghalde

Der Badener Einwohnerrat tagte diese Woche ausnahmsweise wieder einmal in einer Doppelsitzung am Dienstag- und am Mittwochabend – trotz Cordulafeier am selben Abend. Nachdem am ersten Abend nach knapp drei Stunden die Jahresziele des Stadtrats sowie das städtische Budget für das Jahr 2020 jeweils einstimmig durchgewinkt wurden, sagte der Rat am zweiten Abend mit 24 zu 16 Stimmen Ja zu einem Kredit zur Erhöhung der Sparbeiträge für die städtischen Angestellten bei der Aargauischen Pensionskasse um 1 Prozent auf den 1. Januar 2020. Die dafür jährlich wiederkehrenden Ausgaben der Stadt belaufen sich auf 121'225 Franken (Preisstand 2020).

Ebenfalls Ja sagte der Einwohnerrat zum Zusatzkredit, der für die Sanierung des alten Bezirksschulhauses Burghalde nötig ist. Für die Beton- und Fassadensanierung des Schulhauses sowie den Ersatz der Fenster der Turnhalle und des Singsaals sprach der Rat einen Zusatzkredit von 1,75 Millionen Franken. Von einer Kostenverschiebung und den neuen Gesamtkosten für das Sekundarstufenzentrum Burghalde nahm er Kenntnis.

Das Postulat von Nadia Omar (Team) und Michael Staubli (Grüne) betreffend einer Begegnungszone an der Bahnhofstrasse wurde abgeschrieben; das Postulat von Gian von Planta (GLP) betreffend dem Wert der städtischen Beteiligung an der Stadtcasino Baden AG wurde, wie vom Stadtrat beantragt, nicht überwiesen. Das dringliche Postulat von Daniel Glanzmann (SVP) betreffend Verlangsamung des Fahrradverkehrs in der Weiten Gasse wurde überwiesen. (az)