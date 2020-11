Einwohnerrat hat kein Mitbestimmungsrecht beim nächtlichen Lichterlöschen

Die Wettinger GLP-Einwohnerrätin Ruth Jo. Scheier hatte diese Woche eine dringliche Motion eingereicht. Diese gesellte sich zu den bereits für die gestrige Einwohnerratssitzung traktandierten drei Vorstössen, die alle das nächtliche Lichterlöschen im Fokus haben.Sie kamen vor dem Budget 2021 zur Diskussion – und waren innert einer Stunde abgehandelt. Ganz anders die Budgetvorlage inklusive Antrag der Finanzkommission für eine Steuerfusserhöhung um drei Prozent, die erst kurz nach Mitternacht zur Sprache kam.

Zum einen war da die Motion von CVP-Einwohnerrätin Simona Nicodet, die eine Verschiebung der nächtlichen Lichtabschaltung um eine Stunde von 2 bis 5 Uhr sowie die Wiedereinschaltung der Strassenbeleuchtung am Wochenende forderte. Die SVP-Fraktion hingegen wünschte in ihrem Postulat ein Überdenken der Abschaltung beziehungsweise ein Verzicht darauf. Und dann war da noch der parteiübergreifende Vorstoss namens «Stern an der Limmat – Sterne am Himmel», der – wie auch im dringlichen Vorstoss von Scheier gefordert – eine Verlängerung der nächtlichen Lichtabschaltung um eine Stunde bis 5 Uhr vorschlägt.

Doch ein verbindlicher Beschluss konnte gar nicht erst getroffen werden. Denn: «Ich wurde am Mittwochabend von einem Ratsmitglied darauf aufmerksam gemacht, dass die Zeitdauer, ob und wie lange eine Strassenlampe brennen soll, reine Exekutivsache sei», klärte Einwohnerratspräsident Christian Pauli (FDP) gleich zu Beginn auf. Das sei ähnlich wie bei Schulmaterial, der Einwohnerrat könne hier zwar Geld sprechen, nicht aber bestimmen, welche Farben zum Beispiel die Stifte hätten. Dasselbe beim Licht.

Deshalb wurden die Motionen in Postulate umgewandelt, einem schwächeren politischen Instrument und auch dann zulässig, wenn es kein Mitwirkungsrecht des Parlaments gibt. Nichtsdestotrotz war es im Sinne von Gemeindeammann Roland Kuster (CVP), den Einwohnerrat anzuhören. Handle es sich hierbei doch um ein besonders emotionales Thema: «Wir werden die Diskussion in unserem Lösungsvorschlag berücksichtigen», erklärte er.

Trotzdem einen «Sieger» erkoren

Weil der Einwohnerrat die Dringlichkeit des neuen Vorstosses von Ruth Jo. Scheier mit grosser Mehrheit anerkannte, wurden alle vier Vorstösse behandelt. Nach den Voten schlug der langjährige SP-Einwohnerrat und sogenannte «Ratsjurist» Leo Scherer vor, dass alle vier Postulate dem Gemeinderat überwiesen würden, «verbunden mit der Bitte, aus jedem das zu nehmen, was er nach bestem Wissen und Gewissen als übernehmenswürdig hält.»

Doch Einwohnerratspräsident Pauli wollte einen «Sieger» und entschied, den Einwohnerrat doch über alle abstimmen zu lassen. Dabei bestätigte sich, was sich schon vor der Sitzung abgezeichnet hatte: Der Vorschlag von CVP-Einwohnerrätin Nicole Nicodet fand am meisten Zuspruch. 33 stimmten dafür, 6 dagegen, 5 enthielten sich ihrer Stimme. «Der zweite Sieger», wie es Christian Pauli nannte, war das Neu-Postulat von Scheier: 19 stimmten mit Ja, 5 mit Nein, 20 enthielten sich. Am wenigsten Rückhalt hatte das parteiübergreifende Postulat «Stern an der Limmat – Sterne am Himmel», das nur 12 Ja-Stimmen erhielt, bei 18 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen. Das war auch der Vorstoss, den der Gemeinderat im Vorfeld zur Ablehnung empfohlen hatte, weil sie am Volkswillen vorbeiziele. So hätten sich vor allem Frauen, aber auch Männer über die Finsternis nachts auf Wettingens Strassen beklagt.

«Wir geben diese Resultate dem Gemeinderat nun so mit», schloss Pauli die Diskussion. (cla)